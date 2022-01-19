Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Бывшего президента США Дональда Трампа, его сына Дональда Трампа-младшего и дочь Иванку опросить в рамках расследования, касающегося возможного мошенничества в принадлежащей ему компании Trump Organization. Иск в суд с просьбой принудить экс-главу Белого дома и его детей к даче показаний под присягой 18 января подала генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

Трамп Кайсин Сергей © ИА Красная Весна

«Как следует из поданных сегодня документов, каждое из этих лиц принимало непосредственное участие в одной или более рассматриваемых операций», — говорится в тексте заявления, опубликовано на сайте генерального прокурора.

Уточняется, что в поданном иске содержится требование о вынесении судебного приказа о явке Дональда Трампа и его детей для дачи показаний, а также о предоставлении документации, имеющейся у бывшего президента США.

Также отмечено, что в ходе расследования были собраны значительные дополнительные доказательства, указывающие на то, что организация Трампа использовала мошеннические схемы или вводящие в заблуждение оценки активов для получения множества экономических выгод, включая кредиты, страховое покрытие и налоговые вычеты.

Офис генерального прокурора Нью-Йорка ещё не принял решение о начале судебного разбирательства на основании найденных сведений, говорится в заявлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года компанию бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и её финансового директора Аллена Вайссельберга обвинили в нарушении налогового законодательства.

По версии прокуратуры, Trump Organization уклонилась от уплаты налогов на общую сумму в размере $1,7 млн. Так, считается, что организация и её директор на протяжении 15 лет участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты налогов. Им вменяются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов.

Основанием для обвинений являются сведения налоговой отчетности, показания свидетелей, а также данные с электронных носителей.

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