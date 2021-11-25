Вашингтон, , 17:38 — REGNUM Окружной прокурор Манхэттена не планирует предъявлять обвинения главному операционному директору Trump Organization Мэтью Каламари по делу о мошенничестве, в котором обвиняются фирма бывшего президента США Дональда Трампа и ее финансовый директор, сообщает 25 ноября Reuters.

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«Окружная прокуратура сообщила об отсутствии намерения выдвигать против Калмари обвинения. Это справедливое и правильное решение. Он не совершал никаких преступлений и является законопослушным гражданином», — сказал адвокат Каламари Николас Граванте в заявлении.

Напомним, что в июле организацию Трампа и ее финансового директора Аллена Вайссельберга обвинили в налоговом мошенничестве. Компания якобы предоставляла без отчетности в налоговых декларациях Вайссельбергу и другим должностным лицам такие льготы, как бесплатные квартиры и арендованные автомобили. Вайссельберг и компания не признали себя виновными. Самому Трампу обвинения предъявлены не были.