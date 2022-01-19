Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Ни одна из 2,1 тыс. вакцинированных беременных жительниц Санкт-Петербурга не умерла от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом 19 января ИА REGNUM сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего городское здравоохранение.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге с начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции привились 2198 беременных женщин. Из них на сроке до 22 недель беременности — 691 женщина, с 22 недель — 1507 женщин.

«Данных об умерших среди вакцинированных беременных женщин нет», — уточнили в аппарате вице-губернатора.

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