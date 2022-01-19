Астана, 19 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его родственники не причастны к беспорядкам в стране. Такое мнение высказал министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью порталу Euractiv.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

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«Не думаю, что Назарбаев и его родственники причастны к беспорядкам, но расследование покажет», — подчеркнул Тлеуберди.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Казахстане начались акции протеста против значительного повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые беспорядки. Для стабилизации ситуации в страну был введён миротворческий контингент стран ОДКБ.

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7 января местное издание Orda. kz сообщило, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с семьёй покинул республику. При этом на днях сам экс-глава республики опроверг эти сообщения, заявив, что всё это время находился в стране. Он добавил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.