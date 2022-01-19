Астана, 19 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Нурсултан Назарбаев заложил мины под Казахстан, страна могла стать действительно процветающей, многонациональной, но местечковость, клановость, тяга к обогащению взяли верх, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 19 января, комментируя обращение экс-президента Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

Как сообщалось ранее, Назарбаев в своем обращении к народу Казахстана заявил, что целью недавних «организованных беспорядков» в Алма-Ате было разрушение целостности и устоев государства и что эта трагедия должна стать уроком для страны.

« Нурсултан Назарбаев завершил свою политическую карьеру, в моём понимании, позорно. Особенно это видно в сравнении с сегодняшним сообщением о предложении бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель занять достойное место в руководстве ООН. Назарбаеву такого никто не предложит и правильно сделает. И внутри Казахстана, несмотря на разговоры о том, что назарбаевский период будет в будущем считаться «золотым веком» Казахстана, его, на самом деле, мало кто будет вспоминать добрым словом. Те «устои государства», которые бывший президент Казахстана считает нужным беречь, далеко не на пользу самому казахскому народу. И тем более — русским в Казахстане. Надеюсь, что политика президента Токаева позволит эти «устои» преодолеть.

Вот уж кто действительно заложил мины под свою страну, так это Назарбаев. Сколько достойных политиков были им сняты с постов, где они могли приносить пользу! Сколько раз указывалось на коррупционную составляющую его деятельности! А ведь Казахстан мог стать действительно процветающей многонациональной страной — но нет, местечковость, клановость, тяга к обогащению взяли верх.

Политики в первую очередь должны беречь своё доброе имя, оставаться честными, безупречными. Не будет этого, независимость их стран всегда будет условной, и её условия будут диктоваться из-за рубежа.