Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге с коронавирусной инфекцией доставили в больницы 431 пациента. Это на 178 человек больше, чем в предыдущий день, сообщили 19 января в городском оперштабе. Таким образом, суточный рост заболеваемости составил 70%.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение реанимации в коронавирусном стационаре

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В коронавирусных стационарах Петербурга в настоящее время находятся 5632 человека с COVID-19 и пневмониями (-40 к показателю предыдущих суток). За 18 января были выписаны по выздоровлению 403 человека (+330). В реанимациях находятся 589 человек (-5), к аппаратам ИВЛ подключен 351 пациент (+21).

В Петербурге развернуты 8002 коронавирусные койки в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободный коечный фонд составляет 47,97% от норматива Минздрава.

Количество больных на амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге резко увеличилось: сейчас таких 29 808 человек (+2398 за сутки). На карантине находятся 2984 человека (+49), в обсерваторе «Балтиец» — 27 человек (+12).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки уменьшился на 0,27 ед. и сейчас составляет ровно 1,74 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

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Напомним, за 18 января в Петербурге выявили 4382 новых случаев коронавируса (+304 к уровню предыдущих суток). От COVID-19 за прошлые сутки в Петербурге скончались 62 человека (-2).