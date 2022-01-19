Москва, , 13:12 — REGNUM В Кремле приветствуют усилия любых стран для урегулирования ситуации на Украине, если власти Турции смогут повлиять на Киев и сподвигнуть его на выполнение минских соглашений, это можно только приветствовать. Об этом 19 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей… со стороны Киева», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что турецкие партнеры могут повлиять на Киев и сподвигнуть его на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что власти Турции готовы стать посредниками в переговорах президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Читайте также: Эрдоган предложил Путину провести в Турции переговоры с Зеленским