Москва, 19 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Не Россия, а деятельность НАТО является источником напряжённой ситуации вокруг Украины. Об этом 19 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Что касается напряжённой обстановки на Украине, она действительно весьма напряженная. Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные манёвры, мы видим полёты авиации НАТО и западноевропейских стран. Вот это всё приводит как раз к напряжённости вокруг Украины», — заявил Песков.

«Мы хотели бы, чтобы наши визави, в том числе в Германии, на это тоже обращали внимание. А отношениями с Германием мы дорожим, они важны для нас. И мы надеемся, что мы будем последовательно их развивать», — указал он.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил мер против «Северного потока — 2» в случае «агрессии России против Украины».