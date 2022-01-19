Минск, 19 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. От гибридной агрессии Запада, жертвой которой уже стала Украина и чуть было не стала Белоруссия, мы вместе с белорусами вправе защищаться теми средствами, которые сочтём нужным, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 19 января, комментируя высказывания официального представителя Госдепа США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Как сообщалось ранее, в Госдепе опасаются, что в случае изменения Конституции Белоруссии в стране может быть размещено российское ядерное оружие, что «представляет собой вызов для европейской безопасности и может потребовать ответа».

«Что мы тут видим? Мы видим очередную по-американски наглую претензию на определение политических правил в Европе — территории, которую в Вашингтоне считают подвластным себе пространством. Причём не в Европе вообще, а именно на границах России.

Сам Вашингтон считает себя вправе по своему усмотрению принимать в свой военный блок любые страны, размещать на их территории любое оружие, позволять не то что членам этого блока, но и странам-претендентам нарушать международные нормы, права и свободы и так далее. Одновременно тем странам, которые близки России и тем более являются её союзниками, они пытаются это воспретить.

Замечу также, что американцы сделали это заявление по Белоруссии на важном этапе обсуждения российских требований по проблеме обеспечения её безопасности, так что оно показательно и именно в этом ракурсе. Они даже пытаются угрожать и Белоруссии, и России «ответом»! Где-то в современном мире нейтральные государства, возможно, и могут существовать, но точно не на линии противостояния России новому наступлению Запада. От этой гибридной агрессии, жертвой которой уже стала Украина и чуть было не стала Белоруссия, мы вместе с белорусами вправе защищаться теми средствами, которые сочтём нужным», — отметил Михаил Демурин.