Депутаты Казахстана поддержали отмену пожизненных полномочий Назарбаева
Астана, 19 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана 19 января поддержали пакет законопроектов о лишении первого президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и в Совете безопасности страны. Об этом сообщил журналистам депутат Канат Нуров.
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Он отметил, что народные избранники выполнили наказы Назарбаева, которые тот сделал в ходе своего выступления накануне.
«Прежде всего, необходимо было отменить пожизненное председательство Первого Президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, что сегодня нами и было сделано», — сказал депутат
Нуров сообщил, что принятые законопроекты были переданы на рассмотрение в Сенат. По ним председательство в АНК и Совбезе переходит к действующему президенту республики.
Напомним, 5 января, когда протесты в Казахстане переросли в беспорядки, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что снимает Назарбаева с поста главы Совбеза и сам занимает эту должность.