Москва, 19 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Не используют защитные маски при входе в метро Москвы около 1% пассажиров, сообщили 19 января в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон метро

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При этом 99% пассажиров подземки пользуются масками. В пресс-службе призвали пользоваться масками на протяжении всей поездки, обезопасив себя и других.

«За последнюю неделю продажи масок в метро выросли на 30%. Мы благодарны тем пассажирам, кто ответственно относится к себе и окружающим», — рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Он напомнил, что ещё в 2020 году продажа масок была открыта в кассах метро и в вендинговых аппаратах.