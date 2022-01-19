Нижний Новгород, 19 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 19 января выявили 881 новый случай заражения коронавирусом, что стало очередным максимальным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 322 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 238 257 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписаны 42 человека, всего выздоровели с начала пандемии 224 111 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 26 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 10 273 человек. Накануне сообщалось о 22 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 3873 человека. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе увеличилось почти на 1 тыс. человек.

По состоянию на 19 января в регионе проведено 4 788 990 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 6476 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился и составляет 294,90 теста на 100 тыс. населения.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции немного снизился и составляет 0,99. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 19 января составляет 33%.