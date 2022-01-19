Москва, 19 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Брянская область готовится к рекордному уровню суточной заболеваемости. Об этом 19 января заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«После вчерашнего совещания с премьер-министром, которым были поставлены задачи и рассказано о том опыте, который имеют уже наши регионы такие, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург — они говорят о том, что сейчас растёт заболеваемость… одна из проблем — это информирование людей, число которых мы увеличили уже с 20 до 42 единиц», — заявил Богомаз.

«И учитывая, что будет много заболевших, в разы — то, что было у нас самое большое 500, и будет больше в 3−4 раза, под 2000, то одна из проблем — это тестирование населения и быстрое получение результата», — указал он.