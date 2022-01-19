Москва, 19 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Судя по всему, любая активность Вооруженных сил РФ теперь будет вызывать у США нездоровую реакцию, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

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Как сообщало ИА REGNUM, в Госдепе США опасаются, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии якобы могут позволить России атаковать Украину с севера, а принятие проекта изменений в Конституцию Белоруссии — разместить на ее территории российские вооружения, в том числе ядерные.

Бесцеремонность заявлений Госдепартамента может сравниться разве что с их отдаленностью от реальности, не говоря уже об их параноидальном характере, считает Слуцкий.

«Судя по всему, любая активность Вооруженных сил РФ теперь будет вызывать у США нездоровую реакцию. А ведь речь идет о совместных учениях с одним из наших ближайших союзников. И необходимость налаженного взаимодействия между нашими странами только что показала ситуация в Казахстане», — рассуждает парламентарий в телеграмм-канале.

Инициатива России о гарантиях безопасности, где в том числе предусмотрен возврат любых ядерных вооружений в пределы национальных границ, все ещё на столе переговоров, и все также ожидаем письменный ответ американской стороны по каждому пункту, добавил Слуцкий.

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