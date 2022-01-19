Астана, 19 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В полном соответствии с нормами и принципами международного права выполнил свою миссию в Казахстане российский контингент миротворцев ОДКБ. Об этом 19 января заявил посол России в республике Алексей Бородавкин в ходе торжественной церемонии проводов на родину российского контингента в Нур-Султане.

Kremlin.ru Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

«Хочу поблагодарить вас за безупречное выполнение миротворческой миссии в полном соответствии с директивными документами ОДКБ и общепризнанными нормами и принципами международного права», — приводит его слова пресс-служба посольства РФ в Казахстане на своей странице в соцсети Facebook.

Также Бородавкин добавил, что миротворцы ОДКБ полностью выполнили поставленные перед ними в Казахстане задачи и помогли разгромить террористов, а также восстановить в стране конституционный порядок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель миссии ОДКБ, командующий ВДВ России Андрей Сердюков заявил, что миротворческие силы организации успешно справились с поставленной им в Казахстане задачей.