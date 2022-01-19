Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Количество летальных случаев, регистрируемых среди вакцинированных от коронавируса пациентов, заболевших COVID-19, в 66 раз меньше, чем среди пациентов не прошедших вакцинацию. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 19 января вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Дарья Драй ИА REGNUM Городской центр вакцинации от COVID-19 в ТРЦ «Галерея»

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По его словам, за год массовой вакцинации медикам удалось собрать статистику по заболеваемости и смертности от осложнений, вызванных COVID-19.

«Мы провели достаточно серьезные исследования, на которых отмечено, что количество заболевших в тяжелой форме в 22 меньше среди тех, кто вакцинировался, а число умерших — в 66 раз меньше среди вакцинированных», — сказал чиновник.

Он уточнил, что в Петербурге прошли вакцинацию более 3 млн человек, это 85% от всего взрослого населения города. Полный цикл вакцинации завершили 2,8 млн петербуржцев, что составляет около 80%.

«Наш коллективный иммунитет составляет 88% по методике расчета Роспотребнадзора, а по методике Минздрава почти 100%», — указал Олег Эргашев.