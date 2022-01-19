Астана, 19 января, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Алма-Аты задержали в Медеуском районе бывшей столицы республики четверых молодых людей, которых подозревают в мародёрстве. Об этом 19 января сообщает пресс-служба департамент полиции Алма-Атинской области МВД Казахстана.

Tengrinews.kz Задержание

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«Установлено, что в ночь на 6 января эта группа злоумышленников проникла в центр сотовой связи и совершила кражу сотовых телефонов различных марок», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что все задержанные являются жителями Алма-Атинской области. Им от 24 до 29 лет. Подозреваемые сознались в совершении кражи. Всего у них изъяли 22 телефона. Задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.

Напомним, в январе самые массовые беспорядки в Казахстане прошли в Алма-Ате. Пострадали более 240 зданий. В городе продолжается проведение антитеррористической операции.