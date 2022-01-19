Москва, 19 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Брянская область готова к очередной волне заболеваемости коронавирусом. Об этом 19 января заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Брянской области мы будем проходить уже пятую волну. К этому мы уже подготовлены, все обучены, люди знают, что делать, как делать», — заявил Богомаз.

«Люди работают в госпиталях, которых у нас сегодня 10 на 1700 мест. Всего находится 953 человека, амбулаторно — 1700. Но мы готовы в любой момент ещё запустить семь, и это будет у нас 2200 мест. Буквально в конце этого месяца и в начале следующего мы откроем корпус на 900 коек, который мы построили за областные деньги в последний год», — указал он.