Симферополь, 19 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 19 января. Сутками ранее, 18 января, сообщалось о 167 новых пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в Крыму обследования на коронавирус прошли сразу 10 143 человека.

«По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 18 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 199 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 128 794 положительных на COVID-19», — уточнили в оперштабе.

Выздоровевшими после COVID-19 в регионе признано уже 120 195 человек, в том числе 197 пациентов выписаны за последние сутки.

Число умерших пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом в Крыму достигло 4 606 человек, за сутки подтверждена смерть девяти пациентов.