Ростов-на-Дону, 19 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки выявили 560 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 января. Это на шесть случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители инфекции выявлены во всех 55 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (160), Таганроге (27), Волгодонске (23), Шахтах (22), Аксайском районе (20), Новочеркасске и Сальском районе (по 19), Батайске (18), Азовском районе (17), Гуково (14), Зерноградском районе (13). Более 19% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 11% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 201 250 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 181 624 пациента.