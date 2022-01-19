Брянск, 19 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Первые случаи заражения штаммом «Омикрон» COVID-19 выявлены в Брянской области, заявил 19 января в эфире телеканала «Россия-24» губернатор Александр Богомаз.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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По словам главы региона, зафиксировано три случая заражения. В региональном оперативном штабе также уточнили, что за прошедшие сутки изменился коэффициент распространения коронавируса с 1,06 до 1,11.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Брянской области COVID-19 заразились 99,5 тысячи жителей.