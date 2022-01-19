Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превышает 2 единицы, сообщил 19 января вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, передает корреспондент ИА REGNUM. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

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По словам Эргашева, из-за прихода нового штамма «Омикрон» система здравоохранения города усилит работу амбулаторного звена. Для помощи медикам будут привлечены студенты медицинских вузов. На этой неделе к работе в первичном звене уже приступили более 300 учащихся федеральных медицинских учреждений, а в ближайшее время их число будет увеличено.

«Клиника нового штамма коронавируса протекает с симптомами, похожими на грипп и ОРВИ. Это заставляет совершенно по-другому взглянуть на организацию медицинской помощи», — подытожил чиновник.