Краснодар, 19 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 730 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 19 января. Накануне, 18 января, было подтверждено 715 новых случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых пациентов 60 детей, самому младшему из которых семь месяцев. Самому возрастному пациенту 94 года. Новые случаи заражения подтверждены в 41 кубанском муниципалитете. В лидерах по числу новых носителей Краснодар (295) и Сочи (61).

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 127 53 человек, выздоровели 105 754 человека, скончались 9 968 пациентов с COVID-19.

На утро 19 января в стационарах лечатся 4013 человек с подозрением на коронавирус, в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО 110 пациентов. Амбулаторное лечение проходят 16 489 человек.