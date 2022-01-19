Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Петербурге отмечается взрывной рост количества людей, зараженных коронавирусом, всему виной штамм «Омикрон». Об этом 19 января сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За последние сутки в городе выявили 4382 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, это на 304 случая больше, чем сутками ранее.

«В Петербурге отмечается не просто очередной подъем. Если на протяжений последних двух недель отмечалось от 2 до 2,5 тыс. инфицированных в сутки, то за последние три дня регистрируется колоссальный рост заболеваемости. Его можно назвать взрывным, вертикальным. Это говорит о том, что в Петербурге, вслед за Москвой, тоже появился штамм «Омикрон», — рассказал чиновник.

Вице-губернатор также указал на то, что если накануне в городе суточный рост заболеваемости составлял 109%, то сегодня заболеваемость выросла на 147%.

«При этом можно отметить, что госпитализация растёт не такими быстрыми темпами. На вчера она составляла около 4%, а сегодня 2,1%», — добавил Эргашев.

Кроме того он указал, что новый штамм коронавируса очень контагиозный, если раньше один заболевший мог заразить от семи до десяти человек, то с «Омикроном» — десятки, а то и сотни человек. Вместе с тем, благодаря иммунизации населения, большинство зараженных коронавирусом проходят лечение дома, а не в стационарах.

«Если буквально неделю назад на амбулаторном лечении находились 22 тыс. пациентов, то вчера на амбулаторном лечении наводились 25 тыс. человек, а сегодня — 27 тыс. горожан», — подытожил чиновник.