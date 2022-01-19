Москва, 19 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве скончался от коронавирусной инфекции 71 пациент, сообщили 19 января в столичном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Смертность от коронавирусной инфекции в Москве возобновила рост, тенденция к увеличению наблюдается третьи сутки подряд. Днём ранее, 18 января, зафиксировано 69 смертельных случаев, два дня назад, 17 января, — 67. Всего с начала пандемии в России скончались 38 084 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве подтверждено 8795 заражений коронавирусом.