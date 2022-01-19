Екатеринбург, 19 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Свердловской области сокращён перечень организаций, доступ в которые не может осуществляться без QR-кода или иного документа, подтверждающего факт вакцинации от COVID-19 или перенесение этого заболевания. Изменения в указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

geralt QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Теперь эта мера распространяется на государственные органы и органы местного самоуправления, а также на определённые государственные и муниципальные учреждения. Кроме того, такие документы должны требовать в домах отдыха, базах и санаториях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее QR-коды нужно было предъявлять в торговых центрах и парикмахерских. Но в декабре 2021 года эту меру отменили.