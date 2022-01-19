Брянск, 19 января, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Брянской области 19 января выявлены 172 новых носителя коронавируса — на 10 больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 206 пациентов, скончались от осложнений 10 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в регионально оперативном штабе.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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С начала пандемии в Брянской области COVID-19 подтверждён у 99 576 жителей. Выздоровели 95 086 человек. Осложнения, вызванные инфекцией, стали причиной смерти 3 100 пациентов.

За сутки лаборатории проверили 3 831 тест, всего выполнено 1 324 241 исследование на коронавирус.