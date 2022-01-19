Москва, 19 января, 2022, 11:23 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве подтверждено 8795 заражений коронавирусом, сообщили 19 января в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число заражений продолжает уверенно расти. Днём ранее выявили 8342 заражения вирусом. Всего в столице с начала пандемии зарегистрировано в штабе 2 113 370 случаев заражения вирусом.

В штабе уточнили, что за сутки госпитализировали 861 ковид-пациента, скончался 71 заболевший. На ИВЛ находятся 504 человека.