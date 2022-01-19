Москва, 19 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Россия ждёт, что США дадут письменный, конкретный ответ на все пункты предложений о гарантиях безопасности. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Mid.ru Мария Захарова

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

По её словам, подход Москвы заключается в необходимости получения от американской стороны «письменных ответов, которые были бы не общего плана, а по каждому пункту».

Так, одно из требований Москвы к западным партнёрам — юридические гарантии нерасширения НАТО на восток. Под таким расширением понимается в частности присоединение Украины к военному блоку и создание на постсоветском пространстве военных баз. Россия представила США и НАТО проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности в конце 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также проинформировала о проработке встречи министра иностранных дел России Сергея Лавровас госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января в Женеве.

Читайте также: Захарова заявила о подготовке встречи Лаврова и Блинкена