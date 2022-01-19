Москва, 19 января, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Число заражений коронавирусом в России продолжает расти, следует из свежей статистики оперативного штаба по борьбе с заболеванием COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 19 января, за сутки в России выявили 33 899 заражений коронавирусом. Прирост увеличивается — накануне исследованиями подтвердили 31 252 заражения вирусом. Общее число заражений достигло 10 899 411.

Среди регионов лидируют Москва — 8795, Санкт-Петербург — 4382, а также Подмосковье — 2626. На четвёртое место поднялась Нижегородская область, где выявили 881 нового носителя вируса. Пятый — Краснодарский край.