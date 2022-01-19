Москва, 19 января, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января в Женеве прорабатывается, заявила 19 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«О встрече договорились. Сейчас эта встреча прорабатывается, действительно, звучала дата 21 января, Женева. Я видела, что Госдеп уже ее объявил», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова добавила, что в МИД РФ исходят из того, что эта встреча может «в этот день состояться, сейчас она готовится».

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится 21 января в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после того как совершит визиты в Киев и Берлин, ранее сообщила представитель Госдепа на специальном телефонном брифинге для журналистов.

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