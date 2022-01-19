Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Петербурге более 30% заболевших ковидом горожан заразились новым штаммом «Омикрон». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 января сообщил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

(сс) kkolosov Под микроскопом

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По его словам, подъем заболеваемости в Петербурге наблюдается с первой рабочей недели 2022 года. Пик заболеваемости «пятой» волны, которая носит взрывной характер, ожидается через две недели — в конце января — начале февраля.

«И в Москве, и в Санкт-Петербурге штамм «Омикрон» начал преобладать, точный данных по количеству зараженных новым штаммом пока нет. Однако, оценивая данные неделю назад и скорость замещения, где-то в районе более 30% точно заражены «Омикроном», — подытожил Шляхто.

Напомним, управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу 18 января сообщило, что лабораторным путем «Омикрон» подтвержден в Петербурге примерно у 600 человек.