Москва, 19 января, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Москве торговому комплексу «Трамплин» грозит временное закрытие из-за нарушений действующих антиковидных мер. Об этом 19 января сообщили в оперативном штабе столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски

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Комплекс расположен по адресу: улица Ярцевская, дом 25а. В ходе проверки в учреждении торговли выявили нарушения — сотрудники и посетители находились без масок или носили их не надлежащим образом (как поясняется в информации — на подбородке).

Теперь торговому комплексу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.

«В случае вреда здоровью может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — отметили в штабе.