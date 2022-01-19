Алма-Ата, Казахстан, 19 января, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Ранее неоднократно судимого участника массовых беспорядков в Казахстане с украденными из оружейных магазинов ружьями и патронами задержали в Алма-Ате полицейские. Об этом 19 января сообщает пресс-служба МВД республики.

ROOKIE23 Задержание

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«Установлено, что в прошлом четырежды судимый, в том числе и за похищение человека, 38-летний гражданин — активный участник массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что у задержанного рецидивиста были изъяты одно нарезное и два гладкоствольных ружья, а также патроны к ним и оптические прицелы.

Кроме того, МВД Казахстана снова призвало жителей республики незаконно хранящееся оружие, уточнив, что добровольно сдавшие оружие лица будут освобождены от уголовной ответственности в случае, если не совершали каких-либо преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Управления пограничного контроля при Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана в аэропорту Нур-Султана задержали двух казахстанских граждан, которые пытались улететь в Россию.