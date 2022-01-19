Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В школах Санкт-Петербурга на месяц отменят все мероприятия, кроме уроков, в связи с распространением штамма «Омикрон».

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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«На ближайший месяц в образовательных организациях — мобилизация. Должны быть отменены даже внутришкольные мероприятия. Пока речь идёт про месяц. Потом будет понятно, увидим мы вертикальный взлёт заболеваемости или всё-таки переживём «Омикрон» так же, как переживали все другие волны», — заявила профильный вице-губернатор Ирина Потехина, сообщает «Фонтанка».

Вице-губернатор отметила, что сейчас заболеваемость в школах среди детей и сотрудников достигла низшей точки, однако следует быть готовыми к увеличению заражений коронавирусом на фоне общего подъёма заболеваемости в городе.

Классы, в которых школьники заболеют ковидом, уйдут на недельные дистанционные занятия вместо двухнедельных. При этом в правительстве Петербурга заявили, что петербургские школы не будут полностью переходить на удаленное обучение.