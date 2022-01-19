Краснодар, 19 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» были выявлены в Краснодаре. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Выявлено 2 случая «Омикрона» в Краснодаре», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

При этом накануне власти региона заявили об отсутствии заразившихся новой разновидностью SARS-CoV-2 в Краснодарском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чечне был выявлен первый пациент, заразившийся новым штаммом коронавируса «Омикрон».