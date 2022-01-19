Краснодар, 19 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» подтверждены в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 19 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации территориального управления Роспотребнадзора, заражение «Омикроном» подтвердилось у двоих мужчин. Как протекает заболевание, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января стало известно, что по одному случаю заражения «Омикроном» подтверждено в Крыму и в Севастополе.