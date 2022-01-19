Ростов-на-Дону, 19 января, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Ростовской области коечная мощность будет увеличена в случае ухудшения эпидемической ситуации. Для лечения детей, заболевших COVID-19, предусмотрено 140 мест в восьми стационарах, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

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В настоящее время в госпиталях на лечении находятся более 2 тыс. пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние 23 человек врачи оценивают как тяжёлое. В настоящее время медики оказывают помощь девяти маленьким пациентам, заболевшим COVID-19. Загрузка коечного фонда достигла 67%.

«На Дону, как и по всей стране, ожидается рост распространения «омикрона» в геометрической прогрессии. Органам власти необходимо с особой тщательностью обеспечивать контроль за работой системы здравоохранения Ростовской области. Наша общая задача — сделать все возможное, чтобы встретить пикзаболеваемости в полной готовности», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области подтверждено около 40 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Первый завозной случай был зарегистрирован на Дону в декабре 2021 года.