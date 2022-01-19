Симферополь, 19 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Российский Следственный комитет начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащей музеям Крыма. Об этом заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил 19 января.

Glavcom.ua «Скифское золото»

Он уточнил, что речь идёт о хищении предметов с особой культурной ценностью, известных как скифское золото. В настоящее время следователи опрашивают причастных к вывозу этих предметов с территории Крыма и выясняют, какие меры были приняты для возвращения коллекции и являлись ли они достаточными.

«Есть конкретные чиновники, которые давали указания. Они должны были организовать передачу, оформление этой коллекции, как неотъемлемой части музейного фонда РФ, в музейный фонд нашей страны», — рассказал Молохов ТАСС.

По его словам, коллекцию своевременно не передали в состав музейного фонда. В 2014 году чиновники Министерства культуры РФ и их крымские коллеги подписывали документы, в соответствии с которыми своевременной передачи не произошло.

Молохов выразил мнение, что споры, подобные ситуации со скифским золотом, должны решать между собой государства. Сами музеи договориться не смогут.

Как сообщало ИА REGNUM, спор о скифском золоте, которое в 2014 году выставлялось в Нидерландах, ведут Россия и Украина. Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года постановил, что коллекцию следует передать Украине. Глава Крыма Сергей Аксёнов в декабре попросил президента РФ Владимира Путина подключить к тяжбе Генеральную прокуратуру.

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