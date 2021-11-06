Симферополь, , 11:06 — REGNUM Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крым при президенте РФ Александр Молохов считает, что для того, чтобы вернуть в Крым коллекцию скифского золота, необходимо изменить тактику в судебном процессе. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Скифское золото Крыма

«Шансы вернуть коллекцию есть, при условии смены команды юристов, избравшую ошибочную тактику невмешательства Российской Федерации в этот процесс. Коллекция крымских сокровищ является неотъемлемой частью музейного фонда нашей страны, федеральной государственной собственностью и в этом качестве не может быть отчуждена в пользу Украины», — пояснил Молохов.

Он отметил, что группа голландских адвокатов, которая представляла интересы крымских музеев на процессе, избрала тактику, которая связана с переводом дела преимущественно в гражданско-правовую плоскость, без обсуждения вопроса о государственно-правовой принадлежности Крыма.

Голландские адвокаты вели дело так, как будто речь идёт о нарушении прав учреждений культуры, а вовсе не о межгосударственном споре. Эта тактика оказалась глубоко ошибочной и результаты суда это показывают — вердикт вынесен в пользу Украины, которая заняла активную политическую позицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коллекция скифского золота из крымских музеев находилась на выставке в Нидерландах, когда Крым вернулся в состав России. Украина затребовала коллекцию себе, однако это противоречит нормам международного права и базовым принципам межмузейного обмена, правилам сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой. Был начат суд, который недавно завершился в пользу Украины.