Ростов-на-Дону, 19 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Ростовская область за весь период вакцинации от COVID-19 получила 2 млн 908 тыс. 733 комплекта доз вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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В настоящее время первый компонент антиковидной вакцины получили 1 млн 978 тыс. 693 жителя Ростовской области, завершили вакцинацию 1 млн 927 тыс. 498 человек, среди них 284 тыс. 751 человек, привитый однокомпонентным «Спутником Лайт». Ревакцинацию прошли 292 тыс. 815 жителей Ростовской области.

В настоящее время в резерве донских медиков остаётся 637 тыс. 225 доз антиковидной вакцины. Просроченной вакцины в Ростовской области нет, уточнили в региональном пресс-центре.