Екатеринбург, 19 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Свердловской области на фоне COVID-19 будет усилена работа горячей линии 122 и call-центров. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает областной департамент информполитики.

Pixabay.com Телефон

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

В разговоре с ведущими экспертами из сферы здравоохранения региона чиновник отметил, что Свердловской области, очевидно, не избежать новой коронавирусной волны. И подчеркнул, что необходимо успеть принять исчерпывающие меры для того, чтобы затормозить распространение штамма «омикрон».

»Это вопрос безопасности, здоровья и жизни людей», — добавил Куйвашев.

В связи с этим он поручил усилить работу call-центров. Их нужно подготовить к максимальному количеству поступающих звонков. Замгубернатора Павел Креков в свою очередь сообщил, что сейчас через них одномоментно может проходить почти шесть тысяч звонков. И ведётся работа над возможностью принимать до 20 тыс. звонков.