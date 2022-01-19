Москва, 19 января, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 18 января закрылись ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,19% до $88,44, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В фокусе внимания была геополитическая напряженность после атаки на нефтяной объект в Абу Даби. Атака беспилотников группировки хуситов на ОАЭ вновь вызвала опасения по поводу возможных перебоев с поставками в регионе.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) оставила без изменений прогноз по росту спроса на нефть по итогам 2021 года и в 2022 году на уровне 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) и на 4,2 млн б/с соответственно.

Такое решение принято ОПЕК на фоне умеренного восстановления мировой экономики. Это следует из январского отчета организации.

Сегодня, 19 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит 88,55. По нефти ближайший целевой уровень $93.

Цена без глубоких откатов растет 22 торговых дня. За это время нефть подорожала на 28,5%. Нисходящая коррекция может начаться в любой момент.

Трейдеры это понимают и частично прикрывают длинные позиции на росте. На сегодня целью является $90 за баррель Brent.

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