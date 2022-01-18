Москва, , 16:03 — REGNUM Сегодня, 18 января, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent растут на 0,93%, до $87,28 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча нефти Bashneft.ru

«Ралли в нефти, как и предполагалось накануне, продолжилось. Ненадолго котировки даже превышали уровень $88, однако затем несколько отступили от максимумов.

Однако сейчас продолжению роста цен, кроме технического фактора пробоя долгосрочного нисходящего тренда, способствует целый ряд сигналов.

Накануне обострилась военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке. Хуситы обстреляли комплекс зданий аэропорта в Объединенных Арабских Эмиратах, после чего коалиция во главе с Саудовской Аравией начала бомбардировки столицы Иордании Саны.

Активизация боевых действий вполне способна затронуть нефтедобывающую инфраструктуру.

Тем временем Saxobank повысил прогнозы по росту цен на нефть до $100 на фоне превышения спроса над предложением из-за роста экономической активности в Китае.

Сейчас вполне возможна попытка тестирования рубежа 90 долларов за баррель, который является, скорее, психологическим», — полагает эксперт.

Читайте также: Стоимость барреля нефти Brent превысила уровень $88