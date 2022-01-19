Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция, вызванная штаммом «Омикрон», в Петербурге лабораторно подтверждена у 592 человек, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. Из них у 168 человек этот штамм был обнаружен за предыдущие сутки.

Елена Молчанова ИА REGNUM КПП инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге

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Из числа заразившихся только 61 человек «привез» новый штамм из-за рубежа, в том числе 42 студента, пять иностранных туристов, а также14 петербуржцев, вернувшихся из поездок в Доминикану, ОАЭ, Великобританию, Францию, Испанию и Египет).

Все заболевшие изолированы и находятся под медицинским наблюдением, контактные лица протестированы и находятся на самоизоляции под наблюдением, отметили в петербургском управлении Роспотребнадзора.