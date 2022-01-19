Астана, 19 января, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Общее число погибших из-за массовых беспорядков Казахстане увеличилось до 227, из них скончалось в медицинских учреждениях 177 человек. Об этом заявила министр здравоохранения республики Ажар Гиният 18 января в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

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Ранее сообщалось о 225 жертвах погромов. После в больницах страны умерли еще два пациента, пострадавшие в результате беспорядков.

Гиният также рассказала, что всего за медицинской помощью обратились 2739 человек. По словам министра, в настоящий момент в медучреждениях Казахстана лечатся 200 пострадавших при беспорядках, из них 14 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января департамент полиции Алма-Аты распространил информацию о том, что участники массовых беспорядков в городе повредили в общей сложности 165 полицейских автомобилей.