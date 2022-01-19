Вашингтон, 19 января, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Власти США не исключают варианта отключения России от международной системы банковских платежей SWIFT в случае, если кризисная ситуация вокруг Украины продолжит развиваться. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 18 января в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

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Она отметила, что американское правительство продолжает консультации со своими союзниками и партнерами по указному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес заявил, что отключение России от системы SWIFT приведет к серьезным проблемам на западном финансовом рынке, и от этого «шага не будет никакого выигрыша». 17 января издание Handelsblatt опубликовало статью, в которой утверждается, что страны Запада отказались от идеи отключить РФ от SWIFT.