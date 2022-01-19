Лондон, 19 января, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Цена мартовского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской биржи ICE превысила отметку $89 за баррель, увеличившись более чем на 1,70%. Это следует из данных торговой площадки на 04:49 мск 19 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К 04:53 мск цена фьючерса Brent незначительно понизилась — до уровня $88,95 за баррель.

Цена фьючерса на WTI достигала $86,89 за баррель (+1,71%).

Напомним, цена нефти марки Brent последний раз превышала уровень $89 за баррель в октябре 2014.

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