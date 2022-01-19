Нью-Йорк, США, , 01:33 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 января снижением на фоне роста доходности долгосрочных гособлигаций США и высокого уровня неопределённости политики ФРС. Больше других потерял Nasdaq.

Фондовая биржа geralt

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 543,34 пункта (1,51%), до уровня 35 368,47 пункта. S&P 500 подешевел на 85,51 пункта (1,83%), до уровня 4577,34 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 381,89 пункта (2,56%), до уровня 14 506,90 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,58 (3,10%), до уровня $85,88 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 января — последнего рабочего дня недели — разнонаправленно. В минусе Dow Jones.

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