Москва, 19 января, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Точных данных о возможном заражении сотрудником зоомагазина в Гонконге хомяками нет, поддаваться панике по данному поводу пока рано. Такое заявление сделала 18 января ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова в беседе с РИА Новости.

Free-Photos Хомяк

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Как пояснила специалист, животных тестировали в рамках эпидемиологического расследования, это стандартная процедура для установления вероятного источника передачи инфекции, которую обнаружили у нескольких сотрудников зоомагазина в Гонконге. Все инфицированные сотрудники ухаживали за хомяками, но нет никаких данных, указывающих на то, что именно грызуны были основным источником заражения.

Провоторова призвала, несмотря на тревожный характер новости, не поддаваться панике. Специалист напомнила, что за время пандемии было несколько случаев массового уничтожения животных из страха заразиться от них коронавирусом. В частности, такой случай был в Дании, где истребили норок, и в Китае, где хозяева массово усыпляли собак и кошек.

При этом основным путём передачи инфекции от человека к человеку остаётся воздушно-капельный. В связи с этим специалист напомнила о важности соблюдения рекомендаций, препятствующих распространению коронавируса. В частности, Роспотребнадзор рекомендует ношение масок в общественных местах, соблюдение дистанции и избегать посещения мест с большим скоплением людей.

Напомним, власти Китая изучают вероятность заражения сотрудников зоомагазина в Гонконге коронавирусом от хомяков. Из-за обнаружения коронавируса у 11 грызунов, в Гонконге намерены усыпить около двух тысяч хомяков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ, недельный рост заражений коронавирусом в мире превысил 23%.